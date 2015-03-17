徽商期货：郑糖利多因素兑现后，或整体回归基本面

近期，受国内新糖榨期缩短、减产、临时收储、限制进口以及下个榨季种植面积减少等因素影响，郑糖自去年12月中旬以来出现了累计近800点的反弹幅度。综观后市，预计利多因素兑现后，郑糖整体或回归基本面控制轨道。

数据显示，今年春节前，贸易商、食品厂等下游食糖消费企业的补库热情好于上年，补库量同比略增20万—30万吨，主要是因为去年国内食糖供需较为宽松，糖价跌跌不休，下游企业库存较少，新榨季新糖上市推迟及减产消息刺激贸易商、食品厂等下游企业春节前囤货，从而推动现货价格上涨。不过，春节后，食糖也将进入生产高峰而消费需求相对清淡季节，季节性供需矛盾的凸显或致糖价出现回落。后市可继续关注2015/2016年榨季国内食糖种植面积可能继续减少的利多题材。(完)