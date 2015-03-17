国际油市：美国原油期货守在44美元下方，因过剩疑虑罩顶

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透周一的一项初步调查显示，美国商业原油库存可能增加350万桶，至4.524亿桶的纪录高点，为连续第10周创出新高。
石油输出国组织(OPEC)周一表示，到2015年稍晚的时候，低油价可能导致美国石油产量开始减少。
伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一援引该国石油部长尚甘尼的话称，在西方解除制裁后，该国准备将原油日产量增加至多100万桶。
一位美国高官周一称，伊朗必须就其核计划作出“艰难抉择”，德黑兰和六大国才能达成一致。
行业消息人士周一称，由于利比亚西部El-Feel和Wafa油田已恢复生产，且东部油田维持产量，利比亚的原油产量已增至每日49万桶左右。
西班牙外长周一表示，如果解决利比亚政治危机的谈判失败，则欧盟应该考虑对该国石油禁运，并冻结该国央行的资产。
伊拉克官员周一呼吁对伊斯兰国进行更多空袭，因政府安全部队和库尔德民兵对提克里特的进攻陷入停滞。(完)
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(编译 戴素萍/汪红英；审校 李婷仪/张涛)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”