国际油市：美国原油期货守在44美元下方，因过剩疑虑罩顶

路透周一的一项初步调查显示，美国商业原油库存可能增加350万桶，至4.524亿桶的纪录高点，为连续第10周创出新高。

石油输出国组织(OPEC)周一表示，到2015年稍晚的时候，低油价可能导致美国石油产量开始减少。

伊朗伊斯兰共和国通讯社(IRNA)周一援引该国石油部长尚甘尼的话称，在西方解除制裁后，该国准备将原油日产量增加至多100万桶。

一位美国高官周一称，伊朗必须就其核计划作出“艰难抉择”，德黑兰和六大国才能达成一致。

行业消息人士周一称，由于利比亚西部El-Feel和Wafa油田已恢复生产，且东部油田维持产量，利比亚的原油产量已增至每日49万桶左右。

西班牙外长周一表示，如果解决利比亚政治危机的谈判失败，则欧盟应该考虑对该国石油禁运，并冻结该国央行的资产。

伊拉克官员周一呼吁对伊斯兰国进行更多空袭，因政府安全部队和库尔德民兵对提克里特的进攻陷入停滞。(完)

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