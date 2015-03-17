台湾债市：第二季公债发行计划将视资金情况弹性规划--国库署长

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北3月17日 - 台湾财政部国库署长周二称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。
国库署长凌忠嫄对路透表示，由于今年全年公债发行期数早已在去年底公布，不便更动。因此在考量第二季公债发行量时，可能朝向更弹性运用。下周一(23日)财政部将公布第二季的公债发行计划。
〞也不是说减量啦，我们每期公债可以发300-400亿，就看情况可能发少一点这样，〞凌忠嫄说。
按往例财政部的单期公债的预计发行额均在300-400亿台币之间。
她也表示，今年国库到期还本的金额较上年少，目前资金借贷的方式中，倾向以短借来因应，因为目前短期借款的利率低。只不过，目前短借也濒临上限，目前长借的部分也已动用。
国库目前可以运用的融资工具有短借(一年内)、长借、发行国库券以及发行公债等等。
台湾本地媒体联合报报导，台湾公债近期买盘缩手，公债殖利率有走高风险，让国库署大为紧张。国库署高层表示，下周一将公布最新发债计画，朝〞减量发行〞的方向调整。
国库署3月初曾表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。只不过，当时国库署评估实施时间可能在今年底之后。
台湾五年期公债104/6期 发行前交易周二盘初下跌2.48点报1.0852%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”