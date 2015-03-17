台湾债市：第二季公债发行计划将视资金情况弹性规划--国库署长

路透台北3月17日 - 台湾财政部国库署长周二称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。

国库署长凌忠嫄对路透表示，由于今年全年公债发行期数早已在去年底公布，不便更动。因此在考量第二季公债发行量时，可能朝向更弹性运用。下周一(23日)财政部将公布第二季的公债发行计划。

〞也不是说减量啦，我们每期公债可以发300-400亿，就看情况可能发少一点这样，〞凌忠嫄说。

按往例财政部的单期公债的预计发行额均在300-400亿台币之间。

她也表示，今年国库到期还本的金额较上年少，目前资金借贷的方式中，倾向以短借来因应，因为目前短期借款的利率低。只不过，目前短借也濒临上限，目前长借的部分也已动用。

国库目前可以运用的融资工具有短借(一年内)、长借、发行国库券以及发行公债等等。

台湾本地媒体联合报报导，台湾公债近期买盘缩手，公债殖利率有走高风险，让国库署大为紧张。国库署高层表示，下周一将公布最新发债计画，朝〞减量发行〞的方向调整。

国库署3月初曾表示，考虑采多次标售公债，单次标售金额降低的方式，以减少公债标售时国库截标机率。因应此做法，单期主流公债标售金额由400亿台币，降为至少300亿台币。只不过，当时国库署评估实施时间可能在今年底之后。