香港个股：和黄短暂停牌，以待法院公布长实重组方案聆讯结果

路透香港3月17日 - 亚洲首富李嘉诚旗下的环球综合企业--和记黄埔有限公司 周二称，其股份自上午9时起短暂停牌，以待法院公布长实重组方案聆讯结果。

停牌前，和黄周一收报103.3港元。

正在推进内部大型重组计划的长实与和黄将由两间新成立公司取代，以划清地产与非地产业务。重组计划须得到法院和股东会等批准。

长实上周在联交所摘牌，明天起由新公司“长和”取代并继续以 代号上市，下一步和黄将举行特别股东大会表决重组，预计6月底前长和完成并购和黄资产、分拆长地上市的计划，整个重组告终。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)