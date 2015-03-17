芝加哥期市：小麦期货触及逾两周高位，因USDA确认主要产区作物受损

5月玉米期货 小跌0.13%至每蒲式耳3.78-1/2美元，上日收跌0.4%，触及六周低位 。 美国农业部(USDA)表示，堪萨斯冬小麦优良率为41%，较前一周的46%下滑。 俄克拉荷马州冬小麦优良率为40%，较前一周的42%有所下跌。 德州冬小麦优良率由前一周的50%升至51%。 美元下跌也提振小麦期价。 美国农业部周一早上表示，周度出口玉米检验为73.53万吨，较上周的118万吨下滑，同 时低于交易商所预估90-110万吨的低点。 周度小麦出口检验51.96万吨，位于分析师预估区间的上限。 美国农业部表示，周度大豆出口检验量为58.39万吨，接近市场预期的上限。 --------------------------------0052GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 516.25 2.25 +0.44% +2.84% 509.73 63 CBOT玉米 378.50 -0.50 -0.13% -0.53% 390.57 45 CBOT大豆 969.00 -0.25 -0.03% -0.51% 993.52 35 CBOT稻米 $10.53 $0.00 +0.00% -0.52% $10.70 59 美国原油 $43.93 $0.05 +0.11% -2.03% $49.75 23 汇率 欧元/美元 $1.056 -$0.001 -0.06% +0.64% 美元/澳元 0.761 -0.002 -0.33% -0.24% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰/张涛)