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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 09:31 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及逾两周高位，因USDA确认主要产区作物受损

5月玉米期货 小跌0.13%至每蒲式耳3.78-1/2美元，上日收跌0.4%，触及六周低位
。
    
    美国农业部(USDA)表示，堪萨斯冬小麦优良率为41%，较前一周的46%下滑。
    
    俄克拉荷马州冬小麦优良率为40%，较前一周的42%有所下跌。
    
    德州冬小麦优良率由前一周的50%升至51%。
    
    美元下跌也提振小麦期价。
    
    美国农业部周一早上表示，周度出口玉米检验为73.53万吨，较上周的118万吨下滑，同
时低于交易商所预估90-110万吨的低点。
    
    周度小麦出口检验51.96万吨，位于分析师预估区间的上限。
    
    美国农业部表示，周度大豆出口检验量为58.39万吨，接近市场预期的上限。
    
    --------------------------------0052GMT-----------------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           516.25     2.25  +0.44%    +2.84%     509.73   63
    CBOT玉米           378.50    -0.50  -0.13%    -0.53%     390.57   45
    CBOT大豆           969.00    -0.25  -0.03%    -0.51%     993.52   35
    CBOT稻米           $10.53    $0.00  +0.00%    -0.52%     $10.70   59
    美国原油           $43.93    $0.05  +0.11%    -2.03%     $49.75   23
    汇率
    欧元/美元          $1.056  -$0.001  -0.06%    +0.64%
    美元/澳元           0.761   -0.002  -0.33%    -0.24%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG> 
    

 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 徐文焰/张涛)

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