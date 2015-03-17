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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:27 BJT

《全球汇市》欧元自12年低点反弹后持稳，关注美联储会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0554 1.0566 -0.11 -12.76 1.2097

美元/日圆 121.46 121.32 +0.12 +1.49 119.68

欧元/日圆 128.19 128.19 +0.00 -11.46 144.78

美元/瑞郎 1.0081 1.0077 +0.04 +1.41 0.9941

英镑/美元 1.4811 1.4826 -0.10 -4.89 1.5573

美元/加元 1.2791 1.2772 +0.15 +10.10 1.1618

澳元/美元 0.7617 0.7638 -0.27 -6.75 0.8168

新西兰元/美元 0.7369 0.7365 +0.05 -5.49 0.7797

澳元/日圆 92.520 92.660 -0.15 -5.35 97.750

新西兰元/日圆 89.500 89.350 +0.17 -4.08 93.310

英镑/日圆 179.89 179.87 +0.01 -3.48 186.38

澳元/新西兰元 1.0332 1.0357 -0.24 -1.31 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/李爽/戴素萍/王颖；审校 李婷仪/许娜/张涛)

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