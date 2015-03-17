《全球汇市》欧元自12年低点反弹后持稳，关注美联储会议

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0554 1.0566 -0.11 -12.76 1.2097
美元/日圆 121.46 121.32 +0.12 +1.49 119.68
欧元/日圆 128.19 128.19 +0.00 -11.46 144.78
美元/瑞郎 1.0081 1.0077 +0.04 +1.41 0.9941
英镑/美元 1.4811 1.4826 -0.10 -4.89 1.5573
美元/加元 1.2791 1.2772 +0.15 +10.10 1.1618
澳元/美元 0.7617 0.7638 -0.27 -6.75 0.8168
新西兰元/美元 0.7369 0.7365 +0.05 -5.49 0.7797
澳元/日圆 92.520 92.660 -0.15 -5.35 97.750
新西兰元/日圆 89.500 89.350 +0.17 -4.08 93.310
英镑/日圆 179.89 179.87 +0.01 -3.48 186.38
澳元/新西兰元 1.0332 1.0357 -0.24 -1.31 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张荻/李爽/戴素萍/王颖；审校 李婷仪/许娜/张涛)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”