美国个股：通用电气CEO坚持多元业务战略

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透3月16日 - 通用电气 执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)坚持其公司模式，那就是维持多元化业务，而其他美国多元化混合联合型企业则考虑剥离一些业务以取悦投资者。
伊梅尔特在周一公布的致股东的信函中详述了该策略的优势。
他提到通用电气如何利用飞机引擎发电机改善开采石油的马达，以及3D打印技术可能在通用电气的大量业务中被应用。
此前，美国联合技术公司在投资组合审查后，考虑分拆Sikorsky直升机业务，近年来其他很多公司也纷纷拆分一些业务。
诚然，伊梅尔特也撤出塑料和家电业务，并缩减金融业务。(完) (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%