更新版 1-中国公开市场：逆回购操作缩量降价，央行继续出手引导资金成本下行

* 公开市场七天逆回购继续稳步缩量

* 利率时隔两周后再度下调10个bp

* 资金利率居高难下，央行出手引导

* 缓和资金面谨慎预期，逆回购利率仍有走低空间 (新增市场评论及更多细节)

路透上海3月17日 - 中国央行公开市场周二逆回购操作延续近期稳步缩量态势，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

市场人士并认为，随着新股IPO告一段落，公开市场逆回购对流动性的短期支持力度降低属正常举动；而资金利率偏高的关键制约因素，仍是对中长期资金面的预期较为谨慎，为有效化解这一疑虑，未来逆回购利率仍有震荡走低的空间。

“量是预料之中，价跟回购利率（低开）很同步，”上海一银行交易员表示，

她进一步解释称，本周前两个交易日银行间七天期回购利率开盘均较上日均价下跌逾10个bp，这一走势或也在一定程度上反映了政策的引导意图。

央行公告显示，公开市场今日进行的200亿元七天期逆回购，中标利率下降10个bp至3.65%。公开市场七天逆回购利率上次下滑是在3月3日，当时因央行再度降息，七天逆回购利率由此前的3.85%降至3.75%。而自3月5日以来，公开市场操作量以每次50亿元递减。

受逆回购利率意外下滑带动，近日疲弱的债市被注入一剂强心针，国债期货今日早盘直线拉升，现券收益率也由升转跌。

北京时间10:15，国债期货主力合约TF1506 报98.240元，较上日结算价涨0.140元，或0.14%，盘初曾一度下滑近0.15%。剩余期限近10年的国开行固息债150205最新报价收益率 在3.8850%/3.86%，上日尾盘为3.8999%/3.87%。

**引导融资成本下行**

澳新银行中国经济师周浩认为，逆回购利率下调表明目前政策还是处于宽松通道中，因为经济下行压力仍大，而市场利率高企，央行还是有责任通过多种手段降低融资成本。

据路透统计，本周公开市场有600亿元逆回购到期回笼资金，其中今日到期量为350亿元；而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

在到期资金对冲下，央行公开市场上周虽连续第三周净回笼，但适逢新股申购高峰期，回笼量较前周缩减逾一半。分析人士表示，尽管本轮新股集中申购对资金扰动低于市场预期，但央行延续少量平价逆回购操作，彰显其维稳意图未改。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

此外，还有市场人士指出，本周还将有去年12月续做的中期借贷便利(MLF)到期，其续做情况亦需要密切关注。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

去年12月17日消息人士曾对路透表示，中国央行当日续做部分到期的MLF，各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

而中国央行2月初表示，于2014年11-12月通过MLF向大型商业银行和部分股份制商业银行累计投放基础货币3,750亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 200

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 600

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