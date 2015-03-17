《香港报摘》--其他报纸重要消息3月17日

*明报：

--坐拥海港城及时代广场两大旅客热点的九龙仓 ，其副主席吴天海表示，今年零售市道仍有很大压力，预料旗下商场今年的零售增长或跌至单位数，不及过去平均15-16%的增长。

--据联交所资料显示，夜店股Magnum 获中国内地大型家电集团奥克斯的董事长郑坚江，于3月12日大手买入69.01%股权，这意味着Magnum主席叶茂林的持股已悉数出售。

*星岛日报：

--深圳前海管理局局长张备在港表示，希望建立全球商品保税展示交易中心（即港货购销中心），以缓解自由行来港的压力，目前正在与香港商界及内地海关等部门商谈税务问题，冀能尽快获得国家审批。

--港府及积金局已完成“核心基金”的谘询，为强积金的管理费封顶0.75%，官员表示，当局的长远目标是减得更低。

*苹果日报：

--利福国际 去年多间于中国内地的百货店同店销售增长放缓，甚至倒退；新开业的渖阳久光百货亏损达1亿港元。

--上周停牌的熔盛重工 与独立第三方签订谅解备忘录，拟出售中国境内造船及海洋工程业务相关的核心资产与负债，以减轻债务，备忘录有效期至六月三十日，该股拟于今日复牌。

*东方日报：

--银行界消息证实，当局进一步向银行施压，对涉及二按的个别新盘按揭表示关注。据了解，至少三间中小型银行不论申请人是否涉及二按，均全面拒绝承做个别新盘按揭。

--南洋商业银行推出一年期年息同样为4.5厘的人民币存款优惠，然最低存款额仅为1万元，远比同业中信银行国际以及永隆银行的入场门槛10万元为低。

*文汇报：

--国美电器 集团于上周五至周日推出“黑色星期五”消费狂欢优惠活动，各地门店皆刷新销售纪录新高，销售总额在3月13日当日突破20亿元人民币。

--天虹纺织 去年纯利按年减少72.8%至3.07亿元人民币因棉花带动的纱线价格下降，公司主席兼行政总裁洪天祝表示，未来会进军毛利较高的下游产业，并主攻中国以外市场。

*大公报：

--中国中信 主席常振明表示，短期内应不会再引入新股东，不过，在正大光明和伊藤忠 这两个新策略投资者加入后，为保持股份的流通性，不排除会再有新股东。（完）

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