港报财经评论：经济减速无阻A股升势--信报3月17日

经济减速无阻A股升势/ 习广思

今年两会闭幕的国务院总理记者会，不乏对中国经济前景质疑的提问，外媒特别关注中国经济会否继续放缓，总理李克强对此都以“新常态”作答。所谓新常态，即PIMCO前执行长埃利安经常提及的（New Normal），竟然成为国家领导人的常用语。中国经济减速看来难以避免，但A股投资者不必担心，经济大势阻不了A股扬升。李克强表示，中国经济进入新常态，经济增速调整为今年预期增长7%左右，看起来增长是调低了，但实现这个目标并不容易，因为中国的经济总量增大了，已经超过了10万亿美元。如果按7%增长，那每年就要增加一个中等国家的经济规模。在这个过程中，中国能够注重质量、效益。

外媒所关注的当然不是表面GDP那么简单，而是经济放缓引伸的企业破产、楼市泡沫以至银行坏账等问题，因为任何一个环节出问题，对世界经济以至股市都影响甚巨。既要面对经济放缓，也要进行改革，也是外媒关注焦点。对此，李克强承认经济改革过程确实很疼，而且在加深，面还会扩大。简政放权是政府的自我革命，削权是要触动利益的，它不是剪指甲，是割腕，忍痛也得下刀。

简政放权有利厘清政府和市场的关系，激发市场活力，也可用以顶住经济下行的压力。去年中国经济增长放缓，但是就业不减反增，简政放权起了很重要的支撑作用，例如推进商事制度改革后，每天就有上万家企业登记，比上年增加了近50%，可见活力来自民间。昨天上证A股指数升至67个月以来新高，其中一个吸引投资者入市的因素又是憧憬降准。中国银行同业市场的借贷成本，在人行近期减息、降准后依然没有改善，今年截至3月13日，7天回购利率平均在4.41%，高于去年同期的4.19%，也是该数据2004年末开始统计以来同期达到的最高点。投行预计，本月就会迎来又一次存款准备金率下调。

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美元或反高潮掉头/ 苏子

根据某美资交易商的投机情绪指标（可视作相反理论指标的参考）显示，目前散户投资者看好金价的比例为46%，这反映金价稍后向上作出重大突破的可能性较高。近期金价的大弱势，主要与美元强势有关，因此，稍后金价能否成功止跌回升，顺利向上作出重大突破，最重要还是看美元目前升势过急的势头能否缓和下来。由于已持续走高的美元将会导致美国的贸赤扩大，并成为美国经济进一步好转的重大障碍，因此，有经济学者指出，美国今年首季GDP会因此减少0.2%，到第二季更会进一步减少0.4%。事实上，美元的强势会使到美国制造的产品在海外的售价变得更加昂贵。然而，海外国家如欧洲及亚洲地区的经济情况却正陷入困境，不少更面对通缩威胁，因此，迫于采取QE及减息的刺激经济措施，这使得变得更加昂贵的美国产品在海外的销售情况下降。

故美元升势过急，的确会削弱美国经济的增长动力。因此，在美汇指数已升抵100这个异常瞩目的重要心理关口的大前提下，美元伺机向下出现较明显的调整的可能性实在不容抹煞。至于金价则有可能因为美元的升势缓和下来甚至向下大幅调整而止跌回升，从而扭转近期的大弱势。

美国的2月份零售量连续三个月下跌，反映美国人民在失业率已见改善之下，仍然不愿增加消费。由于消费支出占美国经济达到66%的极高比例，故此差劲的数据，联储局大有可能并不急于在6月份宣布加息；至于另一反映通胀情况的PPI，2月份更录得0.5%的跌幅，而且这已是连续第四个月下跌了，疲弱数据令市场相信美国并未受到通胀威胁，故联储局即使真的宣布加息，未来加息的幅度亦肯定不多，甚至可能只是加二至三次息便停止下来。因此，大家要提防，本周联储局议息声明若暗示会提前在6月份加息，但市场知悉此消息后，届时美元的升势大有可能只属昙花一现。换言之，即在好消息出现后，美元将来个反高潮掉头重挫。故追买美元者宜做好风险管理措施，切忌孤注一掷。

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