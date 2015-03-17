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货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 09:58 BJT

美国个股：苹果正在洽谈推出在线电视业务--华尔街日报

路透3月17日 - 华尔街日报援引消息人士称：
    
    * 苹果正在洽谈推出在线电视业务
    * 苹果在线电视业务将包括约25个频道，由ABC、CBS以及FOX等广播
机构主持
    * 苹果在线电视业务将通过APPLE TV等苹果设备提供。(完)

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