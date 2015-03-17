港报财经评论：上证是慢牛，下关看4,000点--经济日报3月17日

上证是慢牛，下关看4,000/ 林瑞芬

上证昨以全日最高位3,449收市，升2.3%，已破3,400技术阻力，本周可否持续稳守是关键。港股也要看美联储局议息后的言论，本周波动或加大。上证冲破3,400之余，创业板股指亦在昨创新高，收报2,142，涨3.6%。沪、深两市交投逾9,000亿人民币，又回复价量齐涨利好趋势。两会结束，双引擎即开，后市寄望落后一截的权重股发力，带动上证更上一层楼。上证若能稳守3,400，下一级目标将顺延至挑战2009年8月7日所筑顶3,478水平，确认突破之，将会看来年内反覆上试打开4,000之门。上证近两个月之调整，一路稳守60天平均线，乃强势之反覆上升讯号，后市看高一线还是有大把握。依去年7月2,000起步，升一倍至4,000假设，挑战不是梦！

两会结束，影响股市走向的关键，归结在于三个预期：货币宽松预期、改革预期及战略国策推动预期。上周财政部，释出处理地方债解决之法，地方债成大规模呆坏帐之压力纾缓，内银可以更有弹性地释放资金支持实体经济的发展。改革的预期而言，重点包括国企改革、价格、财税及金融改革、多层次资本市场体系建设等。央企改革在推动内银股估值的提升上，或有正面作用。最新据中金公司认为投资者可关注银行旗下资产（如理财、信用卡、私人银行等）的可分拆性，混合所有制改革下，这些业务较为市场化，有条件分拆。最先被分拆的是银行理财，其次是信用卡和私人银行，投行/金融市场/托管等新兴业务也有分拆可能。揣测分拆（即成立独立子公司）最快今年二季度，中期以上市为目标。如光大银行理财和信用卡单独估值就占银行现有估值的22%，其中对光大银行的贡献高达53%，有空间想像。

战略国策推动预期而言，李克强所提出转型涉及互联网、先进制造带动升级、一带一路等，国家有专门成立一带一路的研究机构，已有50国家参与探讨，国内31省份可能参与建设，铁路、公路、航空、港口等基础设施建设，是贯穿未来3至5年的超级主题。两会之后，相信市场将跟进着一带一路细节的公布。

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A股破顶上，国指追落后/ 余少文

中国内地股市昨日升超过2%，似乎李总记者会后，投资者对A股又有憧憬；只是国企指数相对落后，调整危机仍未解除，看下业绩能否带动国指向上突破。A股昨日显着造好，沪深300指数冲击3,700点，上证综合指数则重越3,400点。前者升88点或2.4%，收3,705点；后者升76点或2.3%，收报3,449点，沪深两市成交额合计超过9,000亿港元，属于放量走高。只是国企指数升101点或0.9%，收报11,813点，三连升下，成交额反而降至两个半星期以来最少的129亿港元，不足50%主板H股可以随大市上升；至于红筹指数表现更弱，全日只升13点或0.3%，收报4,403点，成交额46亿港元。

其实，A股走势较预期强，是以为A股会继续上落格局，估计不到沪深指和上证都创五年半高位，并以全日高位收市，反映其强势，如按过去两个多月的长方形来看，沪深指今期目标是41,00点，上证则为3,700点，看下能否带动国指和红指上冲。因为国指仍要多升近600点才可突破一年高位，红指距离一年高位4,956点更遥远，或可以说国指和红指走势未能追贴A又或是背驰走势，故调整危机仍未解除，反弹过后仍有下跌空间。

上周已多番指出，国指要重上及企稳50天平均线，走势才好小小，亦表示国指最好可以在11,500点至12,400点区间上落，以上落走势来消化沽压，故指数一旦重越50天平均线，12,400点是一个主要阻力，突破后可挑战13,300点，然后是目标14,000点；而14,000点会是国指能否挑战20,000点的主要关键所在。至于红指是大中华市场主要指数中表现最差的指数，因为早跌穿各大平均线，加上10天平均线跌穿50天平均线，发出“死亡交叉”讯号，故红指要反弹成功，高位是阻力重重。若然指数只是反弹则后市危机更大，一旦结束调整，成分股中的重磅股中国移动 、中国海洋石油 、中国海外 等会有暗涌。

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