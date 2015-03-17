版本:
中国
市场报道 | 2015年 3月 17日 星期二 09:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元昨日空头回补成历史，再度面临重压

0133GMT
    
    * 欧元/美元承压，昨日因空头回补而涨至1.0620
    * 亚洲盘从1.0578回落至1.0551，或测试1.0457低点？
    * 交投清淡，任何大举抛售都可能加剧跌势
    * 目前水准附近存在一些支撑，但1.0500下方以及1.0450有停止单
    * 1.0450可能是选择权障碍水平，今天在其附近没有大型选择权到期

    (完)
    
        
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 张涛；审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐