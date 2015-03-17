《汇市简讯》欧元/美元昨日空头回补成历史，再度面临重压

0133GMT * 欧元/美元承压，昨日因空头回补而涨至1.0620 * 亚洲盘从1.0578回落至1.0551，或测试1.0457低点？ * 交投清淡，任何大举抛售都可能加剧跌势 * 目前水准附近存在一些支撑，但1.0500下方以及1.0450有停止单 * 1.0450可能是选择权障碍水平，今天在其附近没有大型选择权到期 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张若琪)