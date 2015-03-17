澳新汇市：澳新货币兑欧元脱离高位，美联储会议前兑美元呈整理走势

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
“自澳洲央行上次会议以来，澳洲公布的GDP增速再次低于趋势水准、就业报告平淡、企业和消费者信心平平，且中国经济数据和商品价格进一步走弱，”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示。
“我仍维持我的看法，即4月7日会议将会再次降息。”
债市反映出下个月降息25个基点的可能性是四分之一，6月行动的可能性是百分之百。
欧元兑澳元 上涨逾0.01澳元，至1.3848澳元，上交易日曾创下近两年低位。欧元兑新西兰元 从纪录低位1.4246新西兰元升至1.4325。
新西兰元兑美元 报0.7375美元，远离上周创下的低位0.7191。
市场人士表示，新西兰元近期上档将因0.7450上方的卖单而受阻，此为1-2月跌势的38.2%回档位。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 李爽)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”