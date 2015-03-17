澳新汇市：澳新货币兑欧元脱离高位，美联储会议前兑美元呈整理走势

“自澳洲央行上次会议以来，澳洲公布的GDP增速再次低于趋势水准、就业报告平淡、企业和消费者信心平平，且中国经济数据和商品价格进一步走弱，”苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示。

“我仍维持我的看法，即4月7日会议将会再次降息。”

债市反映出下个月降息25个基点的可能性是四分之一，6月行动的可能性是百分之百。

欧元兑澳元 上涨逾0.01澳元，至1.3848澳元，上交易日曾创下近两年低位。欧元兑新西兰元 从纪录低位1.4246新西兰元升至1.4325。

新西兰元兑美元 报0.7375美元，远离上周创下的低位0.7191。

市场人士表示，新西兰元近期上档将因0.7450上方的卖单而受阻，此为1-2月跌势的38.2%回档位。(完)

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