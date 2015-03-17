港报社评：健康饮食要加强家长教育--星岛日报3月17日

卫生署调查显示，香港18至64岁人口有37%过重或肥胖。不少港人习惯大鱼大肉，又要求口味浓郁，这些产生肥胖的饮食习惯，往往是从幼年开始。当局调查显示，每5个小学生就有1个体重超标。

当局推动「健康饮食在校园」，制定了《学生午膳营养指引》，要求供应商确保午膳中谷物、蔬果和肉类的比例为3:2:1，又鼓励学校提供水果。可是在营养成分方面，仍然有大量失衡的套餐，而供应商提供的每天3款餐单选择，营养最均衡、最少盐少糖的套餐，往往最不受学生欢迎。

世界卫生组织关注进食习惯对健康的影响，最近修订指标，建议把糖摄入量减半。港府亦因应食物健康问题，上星期成立降低食物中盐和糖委员会，另又委任海内外专家吸取外地降低食物糖盐的经验。

政府可以研拟更清晰的食物营养指引，并且加强对学生和家长的教育。现时有家长见子女不喜欢学校的营养午餐，自行在附近食肆订购午膳，托学校供应商的膳食车代运进校园给自己的子女，更有家长集体向学校施压，要求换掉营养好但「味淡」的午膳供应商。

家长宜训练子女养成健康饮食的良好习惯。可是，不少家长本身就是「重口味」的爱好者，自己的口味习惯就与健康饮食背道而驰。如何推展家长教育，与学生教育同样重要。

另一方面，营养餐现时背上「难吃」的恶名，委员会应该与供应商研究炮制价廉味美的营养餐，就如老师有责任把课程教得趣味盎然一样。

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