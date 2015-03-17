港报社评：都是拉布惹的祸--文汇报3月17日

政府将25项原定提交财委会审议的拨款申请纳入预算案《拨款条例草案》一并审议。政府的做法是迫于无奈。由于反对派议员无穷无尽的拉布，导致立法会审议程序大「塞车」，在此情况下，政府才将项目綑绑纳入预算案一并审议，这都是拉布惹的祸。

25项拨款申请都是非经常性开支，涉及约31亿，包括纪律部门购置设备、拨款电影发展基金、迪士尼第二期发展研究等。财经事务及库务局提交予立法会的文件解释，本年度上半年财委会举行了38次会议，开会次数创新高，但完成审议的项目只有15项，录得新低。显然，确有必要改变近年的惯常做法，确保适时取得拨款，提供公共服务。

受拉布阻挠，本年度原定计划向财委会提出共710亿元的工程申请，但立法会暂时只通过79亿元的项目。上年度共有27个工程项目受立法会「拉布」影响而未能完成审批，包括「三堆一炉」、填海计划研究、兴建学校、体育馆和警署等。

建造业大联盟上周发动大型「反拉布游行」，批评反对派议员拉布令多项基建工程「闩水喉」，导致拨款「悬崖式下跌」，几年后工程减少而现断层，随时爆发近两成的失业率，冀立法会尽快通过积压的拨款。

反对派议员拉布浪费公帑、阻碍经济、损害民生，已到天怒人怨地步。政府对拉布无可奈何，民意则可以发挥遏止作用。年底区议会选举以及明年立法会选举，正是票债票偿的时候。市民一定要认清楚哪些议员拉布，到时用选票惩罚他们。

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