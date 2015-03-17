港报社评：军队腐败必损战斗力，百年国耻勿重蹈覆辙--明报3月17日

「两会」刚落幕，新华社报道涉嫌利用职务便利，收受贿赂的原军委副主席徐才厚病逝；他死后，虽然毋须经历法庭审讯和法律制裁，不过徐才厚身败名裂、耻辱地结束一生，却是无法回避的事实。

习近平扳倒徐才厚，新近公布在各大军区整治30人等，这种批军方逆鳞、摸军中老虎屁股的做法，风险极高。但是，习近平迎难而上，因为他知道任由军队腐败下去，等在前面的可能是灾难的结局。

100年前的甲午战争，清廷海军舰艇的吨位超过日本的战舰，可是仍然惨败，原因之一就是腐败；炮弹的经费被挪作其他用途，结果炮弹的火药变成了泥沙砖头，因而溃败收场。

内地军事专家、退役少将罗援近日接受内地传媒访问时，表示「目前几乎没有哪个国家有能力和胆量打败中国，唯一能打败我们（中国）的就是我们自己；腐败不除，未战先败，腐败是军队战斗力的第一杀手」。从这个角度检视习近平大力整治军队，若能煞住腐败之风，及时调整，消除买官卖官的余毒，使解放军各方面都重回正轨，则未尝不是国家与国人仍然获得幸运之神眷顾。

内地当局毋须忌讳军中害群之马的种种劣行，在顾及国家安全的前提下，一些腐败情节应予披露，只要让国人知道某些人如何蛀蚀军队，同时知道国家会采取措施改正，消除负面影响，这样就会对国人对解放军战斗力的信心和信任起正面作用。因此，对军中腐败情况，不宜事事以国家机密而封锁消息，适度透明、避免出现以讹传讹，可强化国人的信心和信任，当局对此应有所体认和作为。

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