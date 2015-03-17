港报社评：军队腐败必损战斗力，百年国耻勿重蹈覆辙--明报3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
「两会」刚落幕，新华社报道涉嫌利用职务便利，收受贿赂的原军委副主席徐才厚病逝；他死后，虽然毋须经历法庭审讯和法律制裁，不过徐才厚身败名裂、耻辱地结束一生，却是无法回避的事实。
习近平扳倒徐才厚，新近公布在各大军区整治30人等，这种批军方逆鳞、摸军中老虎屁股的做法，风险极高。但是，习近平迎难而上，因为他知道任由军队腐败下去，等在前面的可能是灾难的结局。
100年前的甲午战争，清廷海军舰艇的吨位超过日本的战舰，可是仍然惨败，原因之一就是腐败；炮弹的经费被挪作其他用途，结果炮弹的火药变成了泥沙砖头，因而溃败收场。
内地军事专家、退役少将罗援近日接受内地传媒访问时，表示「目前几乎没有哪个国家有能力和胆量打败中国，唯一能打败我们（中国）的就是我们自己；腐败不除，未战先败，腐败是军队战斗力的第一杀手」。从这个角度检视习近平大力整治军队，若能煞住腐败之风，及时调整，消除买官卖官的余毒，使解放军各方面都重回正轨，则未尝不是国家与国人仍然获得幸运之神眷顾。
内地当局毋须忌讳军中害群之马的种种劣行，在顾及国家安全的前提下，一些腐败情节应予披露，只要让国人知道某些人如何蛀蚀军队，同时知道国家会采取措施改正，消除负面影响，这样就会对国人对解放军战斗力的信心和信任起正面作用。因此，对军中腐败情况，不宜事事以国家机密而封锁消息，适度透明、避免出现以讹传讹，可强化国人的信心和信任，当局对此应有所体认和作为。
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路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”