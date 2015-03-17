港报社评：全民投票是谁也输不起的豪赌--信报3月17日

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
理论上，全民投票的确可以为解开目前缠夹不休的政治死结带来一线曙光，而且不失为体现少数服从多数的民主精神；可是实际上来说，港大民意研究计划总监锺庭耀的建议，为政改方案组织全民投票供立法会议员参考，几乎肯定不会有任何一方的政治阵营愿意接纳。
对于泛民而言，这样的全民投票显得多此一举，从博弈的角度而言，「值博率」极低。全民投票的结果大不了就是不支持政府的政改方案，纯粹加强其綑绑式集体否决的底气，赢了也不见得有什么额外的好处，然而万一输了呢？代价却非比寻常，泛民将会面对「转呔还是不转呔」的困难抉择，转呔固然会被骂，不转呔被骂得更加体无完肤，有可能綑绑式集体名誉扫地。
由于值博率低，泛民犯不着押上「一间厂」来博取「一粒糖」，所以对于锺庭耀的建议反应冷淡，不是顾左右而言他，就是说去年九月占中前已举行过民间电子投票，没有必要再搞另一次。
全民投票讨好不了泛民，讨好不了建制，讨好不了政府，讨好不了中央。第五面不讨好的是耳聪目明的市民，他们会十分机警地质疑，即使沸沸扬扬举行「公投」，如果没有法律约束力，议员事后背弃民意，那又如何奈何得了？劳民伤财，嘥声坏气矣。
当今政治势力壁垒分明各走极端，温和派的声音早已被青筋暴现的噪音淹没了，甚至青筋暴现一帮也可能被视作勇武不足。锺庭耀提出建议的动机无疑是良好的，惟良好动机遇上政治计算，落实的希望差不多是零。
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