港报社评：习近平亲抓足改，为改革树榜样--经济日报3月17日

由中共总书记习近平亲抓的足球改革方案昨出台，国足不济是民众心头之痛，惟习以最高规格推动足改，因这涉反腐、软实力及简政放权等改革，足改实为未来改革攻坚的缩影。

习近平重点关注足改，主因不单是个人对足球的热诚，更因足改将触及不少深层次矛盾，攻坚足改实是中央多项改革的综合试验田，此至少包括三方面。

其一，反腐败。内地足运屡振未兴，症结之一是内地球圈的腐败问题盘根错节，中纪委辖下刊物便曾狠批内地足球联赛打假波、球证吹黑哨横行，此外球员、裁判以至足协官员更深陷赌波、行贿泥淖。中央必须雷厉风行在球圈反腐，足运才有望重振。

其二，提升国家软实力。习近平亦深知，足运往往是一国软实力的王牌，一个具国际声望与影响力的球坛，除有助国家提升国际形象，对内更可增加国民凝聚力，助中国塑造大国形象。

其三，简政放权。今次足改重点是足协与国家体育总局脱钩，此与中央提出的简政放权改革，实一脉相承。中央应是要藉减少长官意志对球坛的干预，放权让足运进一步走向商业化、市场化，既透过市场力量提升足球水平，并如外国般将足球打造成庞大产业链，以助文化、创意等新兴产业发展。

上述三点均是中央要把国家发展推上新台阶、在国际上展现大国风范所必须攻坚、克服的难关。若能将老大难的中国足运，扫除重重困阻、改革成功，可为其他范畴改革树起榜样，推动扭转乾坤的改革重大手术。

中国主办世界杯、国足能与外国劲旅在绿茵场上势均力敌比拼，是不少民众的愿望，但更关键是足运能否振兴，将是中国改革攀新台阶的重要标志。

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