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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 09:57 BJT

台湾股市：盘中上涨1%；油价下跌提振运输类股

路透台北3月17日 - 台股周二盘中上涨1%，尾随美股和亚股走势，投资者押注逊于预期
的美国数据将促使美联储本周采取审慎立场。
    
    0130GMT时，加权股价指数 升至9,608.59点，上日收跌0.7%。
    
    运输类指数 涨幅居前，上涨1.5%，因投资者预期油价下跌将拉抬其获利。
    
    电子类指数 亦上涨1%。(完)

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