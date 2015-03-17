台湾股市：盘中上涨1%；油价下跌提振运输类股

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透台北3月17日 - 台股周二盘中上涨1%，尾随美股和亚股走势，投资者押注逊于预期 的美国数据将促使美联储本周采取审慎立场。 0130GMT时，加权股价指数 升至9,608.59点，上日收跌0.7%。 运输类指数 涨幅居前，上涨1.5%，因投资者预期油价下跌将拉抬其获利。 电子类指数 亦上涨1%。(完)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%