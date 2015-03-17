国际油市：阿曼希望将2015年原油日产量提高至100万桶

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透马斯喀特3月16日 - 海湾产油国阿曼的一位高级石油官员周一表示，阿曼希望在2015年将原油日产量增加5%，至100万桶。
虽然阿曼的一些邻国已呼吁石油输出国组织(OPEC)之外的产油国减产或冻结产量，以便在供应过剩的市场为油价提供支撑，但阿曼仍在推进增产计划。
阿曼油气部副部长Salim al-Aufi在马斯喀特一次能源活动的间隙表示：“我们希望在今年某个时候能达到100万桶的产量目标。”
Aufi随后还向路透表示，阿曼当前的日均原油产量为94.8-95.9万桶，目标是使2015年日均原油产量达到98万桶。
阿曼是一个较小的独立产油国，但从中东出口到亚洲的每日数百万桶原油的指标价格也将阿曼原油纳入考虑。
阿曼也是亚洲市场的一个重要原油出口国。据美国能源资料协会(EIA)称，估计2013年阿曼每日向亚洲出口83.34万桶原油和凝析油，其中近60%出口到中国。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”