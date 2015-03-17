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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 10:24 BJT

国际油市：阿曼希望将2015年原油日产量提高至100万桶

路透马斯喀特3月16日 - 海湾产油国阿曼的一位高级石油官员周一表示，阿曼希望在2015年将原油日产量增加5%，至100万桶。

虽然阿曼的一些邻国已呼吁石油输出国组织(OPEC)之外的产油国减产或冻结产量，以便在供应过剩的市场为油价提供支撑，但阿曼仍在推进增产计划。

阿曼油气部副部长Salim al-Aufi在马斯喀特一次能源活动的间隙表示：“我们希望在今年某个时候能达到100万桶的产量目标。”

Aufi随后还向路透表示，阿曼当前的日均原油产量为94.8-95.9万桶，目标是使2015年日均原油产量达到98万桶。

阿曼是一个较小的独立产油国，但从中东出口到亚洲的每日数百万桶原油的指标价格也将阿曼原油纳入考虑。

阿曼也是亚洲市场的一个重要原油出口国。据美国能源资料协会(EIA)称，估计2013年阿曼每日向亚洲出口83.34万桶原油和凝析油，其中近60%出口到中国。(完) (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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