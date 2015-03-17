台湾汇市：台币实质交易趋升，随着亚洲货币反弹浪头

路透台北3月17日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易趋升。汇银人士表示，包括人民币 和韩元 等亚洲货币有反弹迹象，带动台币走强，且出口商抛汇。

此外，台股 盘中随着亚股走强，盘中劲扬近1%，但外资盘初的动向尚不明。不过有一位交易员提到，外资盘初有小幅的汇出，力道不大。

〞非美货币平稳，亚洲货币有反弹的感觉，〞一位小型商银交易员说。

他们也表示，本周四的美联储会议之前，不排除市场观望心态持续，预料台币的交易区间不脱31.5-31.8这个水位。在成交量能方面，预估今日的交易量也偏向低迷一些。

人民币兑美元 开盘报6.2587元，上日收报6.2624元。

韩元兑美元 盘初走升，台北时间10:12，报1,128.6，上交易日在1,131.5。至于台股则升0.99%报9,602.06点。

本周二-周三美国联邦储备理事会将召开会议，会后台北时间周四凌晨会宣布会议结果。

市场人士预估，今日台币实质交易将在31.62-31.68间交投。早盘主要交易区间落在31.620-31.654；上交易日区间则在31.642-31.680。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点目前为价平。一个月远汇报价 暂在31.627/31.643左右，上日纽约盘收在31.660。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.620-31.680

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