台湾汇市：台币实质交易趋升，随着亚洲货币反弹浪头

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透台北3月17日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易趋升。汇银人士表示，包括人民币 和韩元 等亚洲货币有反弹迹象，带动台币走强，且出口商抛汇。
此外，台股 盘中随着亚股走强，盘中劲扬近1%，但外资盘初的动向尚不明。不过有一位交易员提到，外资盘初有小幅的汇出，力道不大。
〞非美货币平稳，亚洲货币有反弹的感觉，〞一位小型商银交易员说。
他们也表示，本周四的美联储会议之前，不排除市场观望心态持续，预料台币的交易区间不脱31.5-31.8这个水位。在成交量能方面，预估今日的交易量也偏向低迷一些。
人民币兑美元 开盘报6.2587元，上日收报6.2624元。
韩元兑美元 盘初走升，台北时间10:12，报1,128.6，上交易日在1,131.5。至于台股则升0.99%报9,602.06点。
本周二-周三美国联邦储备理事会将召开会议，会后台北时间周四凌晨会宣布会议结果。
市场人士预估，今日台币实质交易将在31.62-31.68间交投。早盘主要交易区间落在31.620-31.654；上交易日区间则在31.642-31.680。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点目前为价平。一个月远汇报价 暂在31.627/31.643左右，上日纽约盘收在31.660。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.620-31.680
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--《焦点》ECB总裁德拉吉称区内经济在稳步复苏，呼吁加强欧洲机构整合 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%