版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 10:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--3月17日-3月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模      发行细节
 3/17          西班牙            标售三个月和九个月期国库券
 3/18          日本              标售20年期公债
 3/18          日本              标售12个月期贴现国库券
 3/18          德国    40亿欧元  标售10年期联邦债券
 3/19          日本              标售三个月期贴现国库券
                                 
 3/19          法国              标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值
                                 公债
 3/23   1350   法国              标售国库券(BTF)
                                 
 3/24          日本              提高流动性标债
 3/24          美国              发售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐