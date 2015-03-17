路透基点：华为欲筹至少10亿美元五年期贷款，已发征询建议书 - RTRS

路透香港3月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国通信 技术企业华为技术有限公司为一笔至少10亿美元的五年期子弹式贷款发出 征询建议书。 消息人士称，本案借款人是华为技术投资有限公司和Huawei Technol ogies Cooperatief UA。 所得资金将用于一般运营资本和再融资。银行回复截止日期为4月2日 。 该公司稍早曾就一笔10亿美元以上的七年期贷款征询市场意见。 华为上一次涉足贷款市场是在2014年8月，当时筹到一笔16亿美元的 五年期循环贷款。该交易原计划筹资规模为10亿美元，有两次延长一年的 选择权，这样的贷款结构对于中国借款企业而言并不常见。 这是首次向一家没有评级的中国公司提供此种结构贷款，也是华为首 次在欧洲市场进行银团式贷款。 这笔16亿美元贷款的牵头行兼簿记行有：西班牙对外银行(BBVA)、法 国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、汇丰控股、ING Bank、 苏格兰皇家银行和渣打银行。利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或 欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码120个基点，除了50基点的参与费还 有30基点的最高安排费。该交易由大约15家银行参贷，其中多数是欧洲银 行业者，采取一般银团贷款的形式。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)