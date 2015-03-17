香港个股：熔盛重工拟售造船及海洋工程业务，向油气能源服务供应转型

路透香港3月17日 - 中国最大民营造船企业--熔盛重工 宣布，已与潜在收购方订立谅解备忘录，向对方出售公司在中国境内的造船及海洋工程业务相关的核心资产与负债，以助公司向石油和天然气能源服务供应商转型。

熔盛重工股份上周三起暂停交易，周二恢复股份买卖。今日早盘初段股价最多曾大涨12%，但后劲不继，香港时间10:09股价持平于0.75港元的停牌前最后报价。

公司的声明称，该潜在收购方为一家在中国成立的公司，并为独立于公司及其关连人士的第三方。双方签订的谅解备忘录有效期至今年6月底，届时倘尚未签署正式交易协议，双方将进一步协商确定是否后续签订相关谅解备忘录。

熔盛重工表示，由于造船业低迷，公司造船业务出现经营困难，管理层并已有序拓展油气开发等能源服务业务。然而，其间接持股约96.1%的江苏熔盛重工的高负债对公司开拓能源服务业造成不利影响，剥离造船及海洋工程业务能够帮助公司减轻债务负担，更好地实施产业转型战略。

熔盛重工去年原拟透过向投资者发行认股权，筹资最多32.3亿港元，但公司本月初表示，由于无法联络投资者王平，并注意到王平已被北京警方拘留的报导，致使认购协议在本月底最后截止日期前能否完成存在疑问。 （完）

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