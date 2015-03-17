香港个股：熔盛重工拟售造船及海洋工程业务，向油气能源服务供应转型

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透香港3月17日 - 中国最大民营造船企业--熔盛重工 宣布，已与潜在收购方订立谅解备忘录，向对方出售公司在中国境内的造船及海洋工程业务相关的核心资产与负债，以助公司向石油和天然气能源服务供应商转型。
熔盛重工股份上周三起暂停交易，周二恢复股份买卖。今日早盘初段股价最多曾大涨12%，但后劲不继，香港时间10:09股价持平于0.75港元的停牌前最后报价。
公司的声明称，该潜在收购方为一家在中国成立的公司，并为独立于公司及其关连人士的第三方。双方签订的谅解备忘录有效期至今年6月底，届时倘尚未签署正式交易协议，双方将进一步协商确定是否后续签订相关谅解备忘录。
熔盛重工表示，由于造船业低迷，公司造船业务出现经营困难，管理层并已有序拓展油气开发等能源服务业务。然而，其间接持股约96.1%的江苏熔盛重工的高负债对公司开拓能源服务业造成不利影响，剥离造船及海洋工程业务能够帮助公司减轻债务负担，更好地实施产业转型战略。
熔盛重工去年原拟透过向投资者发行认股权，筹资最多32.3亿港元，但公司本月初表示，由于无法联络投资者王平，并注意到王平已被北京警方拘留的报导，致使认购协议在本月底最后截止日期前能否完成存在疑问。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”