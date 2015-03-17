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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 10:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--3月17日-3月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月17日(二)

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，并宣布利率决定。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率)。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

3月18日(三)

华盛顿--世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)在美国乔治城大学发表题为“地球计划：面对气候挑战”的讲话。(1500)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望评估。(1000)

3月19日(四)

北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及中国财长楼继伟等会面。

首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地区银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。

3月20日(五)

北京--OECD就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。

3月23日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。

3月24日(二)

布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议。

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)

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