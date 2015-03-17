《新兴市场重要经济事件预告》--3月17日-3月24日

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
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3月17日(二)
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议，并宣布利率决定。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
3月18日(三)
华盛顿--世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)在美国乔治城大学发表题为“地球计划：面对气候挑战”的讲话。(1500)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布中期经济展望评估。(1000)
3月19日(四)
北京--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德(Christine Lagarde)访问中国(至3月23日)。拉加德将与中国央行行长周小川及中国财长楼继伟等会面。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将与本国地区银行总裁举行例行会议，讨论近期经济问题(2230)。
3月20日(五)
北京--OECD就启动其最新中国经济调查在北京举行新闻发布会。(0300)。
3月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1400)。
3月24日(二)
布达佩斯--匈牙利央行利率制定会议。
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 杜明霞)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%