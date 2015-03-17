人民币汇率：2月实际与名义有效汇率升值1.29%与0.37%，续创历史新高--BIS

路透北京3月17日 - 国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1.88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。

当月美元指数 在逾11年高位徘徊，同期人民币兑美元即期汇率 月跌幅为0.3%；当月人民币兑欧元 、兑日圆 分别小幅升值0.88%与0.97%。

人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。

根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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