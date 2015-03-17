人民币汇率：2月实际与名义有效汇率升值1.29%与0.37%，续创历史新高--BIS

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透北京3月17日 - 国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1.88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。
当月美元指数 在逾11年高位徘徊，同期人民币兑美元即期汇率 月跌幅为0.3%；当月人民币兑欧元 、兑日圆 分别小幅升值0.88%与0.97%。
人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。
根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。
BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%