美国个股：德州一陪审团认为苹果没有侵犯Conversant的无线技术专利

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透纽约3月16日 - 美国德克萨斯州一个联邦陪审团周一宣布，美国消费电子公司苹果 没有侵犯加拿大专利授权公司Conversant Intellectual Property Management拥有的五项无线技术专利。
Conversant的子公司Core Wireless Licensing Sarl于2012年在德州泰勒市一家联邦法院提起诉讼，指控苹果iPhones和iPad使用了该公司的无线数据传输专利。
该公司此前寻求1亿美元的赔偿，相当于苹果每售出一部相关产品约需支付0.78美元。(完) (编译 秦德兴；审校 张涛)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%