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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 10:46 BJT

美国个股：德州一陪审团认为苹果没有侵犯Conversant的无线技术专利

路透纽约3月16日 - 美国德克萨斯州一个联邦陪审团周一宣布，美国消费电子公司苹果 没有侵犯加拿大专利授权公司Conversant Intellectual Property Management拥有的五项无线技术专利。

Conversant的子公司Core Wireless Licensing Sarl于2012年在德州泰勒市一家联邦法院提起诉讼，指控苹果iPhones和iPad使用了该公司的无线数据传输专利。

该公司此前寻求1亿美元的赔偿，相当于苹果每售出一部相关产品约需支付0.78美元。(完) (编译 秦德兴；审校 张涛)

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