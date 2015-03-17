日本股市：早盘触及15年新高，受美欧股市涨势与ROE改善预期提振

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌

特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”