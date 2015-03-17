日本股市：早盘触及15年新高，受美欧股市涨势与ROE改善预期提振

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
日立 劲升3.2%，三菱重工业 上涨2.1%，此前日本经济新闻报导称，这两家公司有意将股东权益报酬率调升至10%以上，让投资人相信公司即使资本有限仍能获利。
“微观经济层面的变化吸引了买盘，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。
与此同时，指标股丰田汽车 上涨1.1%，触及8,369日圆纪录高位。
东证股价指数 上涨0.6%，报1,567.21点；JPX-日经400指数 涨0.7%，至14,268.11点。(完)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%