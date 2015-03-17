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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 10:50 BJT

日本股市：早盘触及15年新高，受美欧股市涨势与ROE改善预期提振

日立 劲升3.2%，三菱重工业 上涨2.1%，此前日本经济新闻报导称，这两家公司有意将股东权益报酬率调升至10%以上，让投资人相信公司即使资本有限仍能获利。

“微观经济层面的变化吸引了买盘，”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi表示。

与此同时，指标股丰田汽车 上涨1.1%，触及8,369日圆纪录高位。

东证股价指数 上涨0.6%，报1,567.21点；JPX-日经400指数 涨0.7%，至14,268.11点。(完)

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