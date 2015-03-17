台湾债市：五年公债殖利率盘初走跌，空单不减反增持续吸引轧空力道

路透台北3月17日 - 台湾五年公债104/6期 发行前交易殖利率周二盘初走跌。交易员指出，上日104/6空单量不减反增至116亿台币，持续吸引轧空力道，带动早盘交投热络、殖利率跌破1.08%。

他们认为，国库署下周一将公布最新发债计画，近期屡次重申公债减量发行的想法，今日国库署的最新说法提振区间偏多的氛围，但短线尚有新债标售等变数，且104/6殖利率从盘中波段高位修正已逾8个基点，后续仍待观察轧空续航力道。

〞104/6空单几乎全部都被套牢，现在就是轧空的盘。〞一位大型证券台债交易员说。

台湾财政部国库署长周二称，第二季公债发行规划每期公债的发行量，将视届时到期资金弹性运用，不排除将单期公债的发行额落往例的区间低位。

美国公债价格周一小涨，因市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)在本周政策会议上会采取更为谨慎的基调，但低成交量和美股大涨限制了升幅。指标10年期公债价格 尾盘升6/32，收益率报2.09%，上周五尾盘报2.11%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：1.07-1.10%

* 10年公债104/05 ：1.59-1.61%

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