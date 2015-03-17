《分析》美国TIPS市场走势显示，通胀温和疑虑有所消退

美国原油期货价格周一触及六周低点每桶42.85美元。

“能源价格疲软和美元强势的影响逐步被市场消化后，核心商品和服务价格将持续承压，核心通胀在未来几个月可能触底。”贝莱德与通胀挂钩的投资组合主管Martin Hegarty说。该投资组合管理着260亿美元资产。

作为美联储在判断通胀时偏爱的指标，1月核心个人消费支出同比增幅为1.3%，与去年12月相同。

美国1月CPI较上年同期下跌0.1% ，为2009年以来首次。CPI数据是用来衡量通膨保值债券(TIPS)价值的基本要素。

目前判断美国物价下行趋势是否已经结束还为时尚早，但TIPS市场显示物价已经持稳，至少目前是这样。

Hegarty说：“我认为通胀环比数据已经越过低水平区域，因此通胀月率增幅将上升。”(完)