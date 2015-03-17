《分析》美国TIPS市场走势显示，通胀温和疑虑有所消退

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
美国原油期货价格周一触及六周低点每桶42.85美元。
“能源价格疲软和美元强势的影响逐步被市场消化后，核心商品和服务价格将持续承压，核心通胀在未来几个月可能触底。”贝莱德与通胀挂钩的投资组合主管Martin Hegarty说。该投资组合管理着260亿美元资产。
作为美联储在判断通胀时偏爱的指标，1月核心个人消费支出同比增幅为1.3%，与去年12月相同。
美国1月CPI较上年同期下跌0.1% ，为2009年以来首次。CPI数据是用来衡量通膨保值债券(TIPS)价值的基本要素。
目前判断美国物价下行趋势是否已经结束还为时尚早，但TIPS市场显示物价已经持稳，至少目前是这样。
Hegarty说：“我认为通胀环比数据已经越过低水平区域，因此通胀月率增幅将上升。”(完)
(编译 陈宗琦/李婷仪/秦德兴; 审校 李爽/艾茂林/杜明霞)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%