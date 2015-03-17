中国外汇：连五月净减持美国国债306亿美元，持有量仅比日本高5亿

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透香港3月17日 - 美国财政部最新公布的数据显示，中国1月净减持美国国债52亿美元，为连续第五个月减持；持有量1.2391万亿美元，比位居第二的日本仅高出5亿美元。
数据显示，中国所持美国国债自去年9月开始减少，去年8月时持有1.2697万亿美元，连续五个月共计净减持306亿美元。
从长期证券的明细上看，中国1月净减持一年期以上的美国长期国债14.69亿美元，净增持机构债5.57亿美元，增持公司债1.58亿美元，净减持美国股票14.54亿美元。
随着美国加息步伐临近，市场普遍预计历时数年的美国国债牛市将终结，以基准10年期 为例，收益率水平已从今年1月末的1.6856%，回升至目前的2.07%左右。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%