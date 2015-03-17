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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 11:20 BJT

中国外汇：连五月净减持美国国债306亿美元，持有量仅比日本高5亿

路透香港3月17日 - 美国财政部最新公布的数据显示，中国1月净减持美国国债52亿美元，为连续第五个月减持；持有量1.2391万亿美元，比位居第二的日本仅高出5亿美元。

数据显示，中国所持美国国债自去年9月开始减少，去年8月时持有1.2697万亿美元，连续五个月共计净减持306亿美元。

从长期证券的明细上看，中国1月净减持一年期以上的美国长期国债14.69亿美元，净增持机构债5.57亿美元，增持公司债1.58亿美元，净减持美国股票14.54亿美元。

随着美国加息步伐临近，市场普遍预计历时数年的美国国债牛市将终结，以基准10年期 为例，收益率水平已从今年1月末的1.6856%，回升至目前的2.07%左右。（完） (记者 毕晓雯; 审校 张喜良)

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