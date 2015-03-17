更新版 1- 美国个股：苹果正在洽谈推出网路电视服务-华尔街日报

(新增细节)

路透3月16日 - 华尔街日报引述熟悉事况人士说法指出，苹果 正与多个节目制作公司洽商，将在今年秋天推出数量有限的电视网络套餐。

报导称，这个服务将包含约25个频道，主要频道供应商为美国广播公司(ABC)、哥伦比亚广播公司(CBS) 及21世纪福斯(福克斯/Fox) 等等，只要是苹果的iOS操作系统设备，包括iPhone、iPad及Apple TV等都可以使用该项服务。

报导称，苹果已持续和迪士尼 、CBS、以及21世纪福斯等媒体业者洽谈，打算提供一个“精简”的套餐服务，纳入CBS、ESPN以及FX等知名频道，许多规模较小的影视网络业者则不包含在这个标准的有线电视套餐中。

这项服务料将于9月推出。

报导称，美国国家广播公司-环球影业(NBCUniversal)并未参与相关协商，因苹果与其母公司Comcast Corp 存在嫌隙。

苹果和Comcast去年曾初步讨论提供电视节目网路串流服务，这将让苹果的机上盒不用面对网路拥堵问题。

苹果发言人Tom Neumayr表示，该公司不对谣言及揣测置评。路透在非常规营业时间内尚无法联系上迪士尼、CBS及21世纪福斯置评。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)