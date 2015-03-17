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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 11:25 BJT

更新版 1-国际政治：中日韩外长将会晤，推动三边合作

韩国总统朴槿惠本月曾表示，日韩双方持有相同的自由民主、市场经济，是韩国重要的伙伴国。到目前朴槿惠尚未与日本首相安倍晋三进行过正式会晤。

朴槿惠在3月1日曾说道：“日本是时候正视历史，携手韩国共同书写未来50年的新历史。”

尽管去年11月中国国家主席习近平同安倍在一次亚太论坛上进行了首次会晤，但中日关系仍冷淡。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)

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