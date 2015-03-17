更新版 1-国际政治：中日韩外长将会晤，推动三边合作

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
韩国总统朴槿惠本月曾表示，日韩双方持有相同的自由民主、市场经济，是韩国重要的伙伴国。到目前朴槿惠尚未与日本首相安倍晋三进行过正式会晤。
朴槿惠在3月1日曾说道：“日本是时候正视历史，携手韩国共同书写未来50年的新历史。”
尽管去年11月中国国家主席习近平同安倍在一次亚太论坛上进行了首次会晤，但中日关系仍冷淡。(完)
(编译 王颖/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%