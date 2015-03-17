中国个股：华泰证券已向港交所递交H股发行上市申请

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透上海3月17日 - 继广发证券 之后，中国另一家大型券商华泰证券 的H股发行程序亦进入“后半场”。华泰证券周二公告称，公司周一已向香港联交所递交了H股发行上市申请。
去年12月，华泰证券股东大会通过其H股发行计划，拟发行不超过扩大后股本20%的H股，并授予簿记管理人不超过H股发行数量15%的超额配售权。随着，公司已向中国证监会递交H股发行上市申请，证监会上周四回复对该申请予以受理。
华泰金融控股（香港）公司、摩根大通 和瑞银 将是华泰证券此次H股发行的承销商。汤森路透旗下IFR此前报导称，华泰证券此次H股发行的募资金额可能高至20亿美元。
广发证券近期亦向香港联交所递交H股上市申请，并已刊登相关发行资料集。
华泰证券A股周二早盘报23.61元人民币，涨3.19%.（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%