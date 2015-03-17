中国个股：华泰证券已向港交所递交H股发行上市申请

路透上海3月17日 - 继广发证券 之后，中国另一家大型券商华泰证券 的H股发行程序亦进入“后半场”。华泰证券周二公告称，公司周一已向香港联交所递交了H股发行上市申请。

去年12月，华泰证券股东大会通过其H股发行计划，拟发行不超过扩大后股本20%的H股，并授予簿记管理人不超过H股发行数量15%的超额配售权。随着，公司已向中国证监会递交H股发行上市申请，证监会上周四回复对该申请予以受理。

华泰金融控股（香港）公司、摩根大通 和瑞银 将是华泰证券此次H股发行的承销商。汤森路透旗下IFR此前报导称，华泰证券此次H股发行的募资金额可能高至20亿美元。

广发证券近期亦向香港联交所递交H股上市申请，并已刊登相关发行资料集。

华泰证券A股周二早盘报23.61元人民币，涨3.19%.（完）