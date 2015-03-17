台湾债市：RP利率持稳低档，券商间资金缺口不大

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透台北3月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二持稳低档，交易员表示，由于台债主流券104/6正值发行前交易期间，券商间资金缺口不大，资金调度以到期续作为主，并微幅调整天期落点长短，RP利率仍盘旋既有区间。
市场人士指出，目前RP市场缺少新券标的，致投信端基金申购款欠缺有效去化管道，积极在市场寻找券源消化游资，且寿险端亦有到期续作的余钱，带动RP利率可望持续徘徊低档。
〞投信端连1,000万台币都很难丢，看看有没有散券可作。〞一位大型证券商交易员说。
今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率成交在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.56-0.57%，利率持平。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%