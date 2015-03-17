台湾债市：RP利率持稳低档，券商间资金缺口不大

路透台北3月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)市场周二持稳低档，交易员表示，由于台债主流券104/6正值发行前交易期间，券商间资金缺口不大，资金调度以到期续作为主，并微幅调整天期落点长短，RP利率仍盘旋既有区间。

市场人士指出，目前RP市场缺少新券标的，致投信端基金申购款欠缺有效去化管道，积极在市场寻找券源消化游资，且寿险端亦有到期续作的余钱，带动RP利率可望持续徘徊低档。

〞投信端连1,000万台币都很难丢，看看有没有散券可作。〞一位大型证券商交易员说。

今日证券商公债的月内附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，月内公司债RP主要成交在0.63-0.64%，大致同于上日。目前跨月交易主要成交在公司债，约比月内落点利率高出1-2基点。