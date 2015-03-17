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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 11:28 BJT

韩国股市：早盘续涨触及五个半月高点，受美联储升息预期拉抬

“美国较早升息的机率略为下降，美联储在本周联邦公开市场委员会
(FOMC)会议中，对利率正常化可能更加谨慎，”KDB Daewoo Securities
分析师Han Yo-seop表示。
    
    周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)将展开为期两天政策会议，许多
分析师预期美联储将在正式声明中弃用“保持耐心”的措词。
    
    接近中午，韩股指标股现代汽车 大涨逾3%，此前该公司
宣布更新车款的计划。
    
    券商类股表现突出，追随美股涨势，韩国央行上周末段降息也带来提
振力道。(完)

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