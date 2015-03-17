韩国股市：早盘续涨触及五个半月高点，受美联储升息预期拉抬

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“美国较早升息的机率略为下降，美联储在本周联邦公开市场委员会 (FOMC)会议中，对利率正常化可能更加谨慎，”KDB Daewoo Securities 分析师Han Yo-seop表示。 周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)将展开为期两天政策会议，许多 分析师预期美联储将在正式声明中弃用“保持耐心”的措词。 接近中午，韩股指标股现代汽车 大涨逾3%，此前该公司 宣布更新车款的计划。 券商类股表现突出，追随美股涨势，韩国央行上周末段降息也带来提 振力道。(完)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%