《RUSSELL专栏》South32从必和必拓剥离，前景有望青出于蓝而胜于蓝

白银、铅和锌业务对South32的贡献紧随其后，占到EBITDA的26%，而锰矿石与合金业务则以21%的比重位列第三。

这些业务的关键是尽可能提高经营效率，以确保业务成本有竞争力，而且能够经受住当前大宗商品价格疲软的冲击。

South32的薄弱环节是煤炭资产，其中主要位于南非的能源煤资产对EBITDA的贡献为11%，而澳洲新南威尔士州的炼焦煤业务则贡献8%。

而必和必拓与三菱合资事业位于澳洲昆士兰州的主要炼焦煤资产，并未被剥离进入South32。

根据必和必拓的文件，澳洲和南非煤炭资产在成本曲线上的位置为第二个四分点。

这可能意味着，在煤炭价格接近六年低点，而且没有迹象显示困扰整个行业的供应过剩问题将得到缓解之际，他们难以维持盈利状态。

然而，这也令这些资产很有可能被出售，或者在此基础上增添新的煤炭资产；由于煤炭行业不景气，一些收购目标很可能低价求售。

关键在于，South32的管理层将有大把机会扩张或者理顺各项业务；在无须考虑必和必拓其他业务的需要的情况下，他们应会更加灵活而反应敏捷。

注：在本文发表时，Clyde Russell持有投资于必和必拓股票的基金。(完)