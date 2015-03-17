《RUSSELL专栏》South32从必和必拓剥离，前景有望青出于蓝而胜于蓝

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
白银、铅和锌业务对South32的贡献紧随其后，占到EBITDA的26%，而锰矿石与合金业务则以21%的比重位列第三。
这些业务的关键是尽可能提高经营效率，以确保业务成本有竞争力，而且能够经受住当前大宗商品价格疲软的冲击。
South32的薄弱环节是煤炭资产，其中主要位于南非的能源煤资产对EBITDA的贡献为11%，而澳洲新南威尔士州的炼焦煤业务则贡献8%。
而必和必拓与三菱合资事业位于澳洲昆士兰州的主要炼焦煤资产，并未被剥离进入South32。
根据必和必拓的文件，澳洲和南非煤炭资产在成本曲线上的位置为第二个四分点。
这可能意味着，在煤炭价格接近六年低点，而且没有迹象显示困扰整个行业的供应过剩问题将得到缓解之际，他们难以维持盈利状态。
然而，这也令这些资产很有可能被出售，或者在此基础上增添新的煤炭资产；由于煤炭行业不景气，一些收购目标很可能低价求售。
关键在于，South32的管理层将有大把机会扩张或者理顺各项业务；在无须考虑必和必拓其他业务的需要的情况下，他们应会更加灵活而反应敏捷。
注：在本文发表时，Clyde Russell持有投资于必和必拓股票的基金。(完)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%