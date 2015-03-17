中国证券：证券业协会拟定新规，放行券商投顾开展账户管理--消息

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透上海3月17日 - 三位业内人士周二表示，中国证券业协会近日下发账户管理业务规定（征求意见稿），允许券商和证券投资咨询机构的投资顾问人员开展账户管理业务。若该规定得以实施，投顾“代客炒股”将得到放行。
证券业协会一位人士亦向路透确认，近期已向证券公司和证券投资咨询公司下发上述新规定，但该人士未透露更多细节。
一券商人士表示，目前券商投顾只能向其客户提供咨询意见，下单买卖须由客户亲自执行。而新规定所提到的账户管理，允许符合条件的投资顾问可以就证券、基金、期货等的投资或交易做出价值分析或投资判断，并代理客户执行投资或交易管理。
不过，该人士指出，为加强投资者保护，防范业务风险，新规定提出几项要求，例如对投资者风险承担能力进行评估，并根据其风险承担能力提供相匹配的资产配置方案；做好协议签订和风险揭示工作；做好账户安全管理，防范客户账户资产转移；禁止虚假不实的营销宣传等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%