中国证券：证券业协会拟定新规，放行券商投顾开展账户管理--消息

路透上海3月17日 - 三位业内人士周二表示，中国证券业协会近日下发账户管理业务规定（征求意见稿），允许券商和证券投资咨询机构的投资顾问人员开展账户管理业务。若该规定得以实施，投顾“代客炒股”将得到放行。

证券业协会一位人士亦向路透确认，近期已向证券公司和证券投资咨询公司下发上述新规定，但该人士未透露更多细节。

一券商人士表示，目前券商投顾只能向其客户提供咨询意见，下单买卖须由客户亲自执行。而新规定所提到的账户管理，允许符合条件的投资顾问可以就证券、基金、期货等的投资或交易做出价值分析或投资判断，并代理客户执行投资或交易管理。