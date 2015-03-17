韩国汇市：韩元小涨，等待美联政策会议

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透首尔3月17日 - 韩元周二小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开前美元走软。
0235GMT，韩元兑美元 微升0.1%，至1,130.2韩元，上日收盘报1,131.5韩元。
“即便美联储在政策会议声明中舍去‘耐心’一词，但考虑到美联储主席叶伦(Janet Yellen)的偏温和倾向，全球市场料将不会做出太激烈的反应。”大信证券的外汇分析师Hong Seok-chan表示。
韩国公债基本持平，0235 GMT时，主力3月三年期公债期货 跌0.04点，至109.01。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,130.2 1,131.5
日圆/韩元 9.3050/106 9.3194
韩国公债期货 * 109.01 109.05
韩国综合股价指数 2,017.34 1,987.33
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%