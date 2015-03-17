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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 11:27 BJT

韩国汇市：韩元小涨，等待美联政策会议

路透首尔3月17日 - 韩元周二小涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)召开前美元走软。

0235GMT，韩元兑美元 微升0.1%，至1,130.2韩元，上日收盘报1,131.5韩元。

“即便美联储在政策会议声明中舍去‘耐心’一词，但考虑到美联储主席叶伦(Janet Yellen)的偏温和倾向，全球市场料将不会做出太激烈的反应。”大信证券的外汇分析师Hong Seok-chan表示。

韩国公债基本持平，0235 GMT时，主力3月三年期公债期货 跌0.04点，至109.01。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,130.2 1,131.5

日圆/韩元 9.3050/106 9.3194

韩国公债期货 * 109.01 109.05

韩国综合股价指数 2,017.34 1,987.33

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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