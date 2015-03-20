《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月16日-20日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：抓紧实施积极财政，灵活有效运用货币政策工具--国务院

中国国务院周三明确《政府工作报告》的部门责任和分工，表示要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策加力增效措施，灵活有效运用货币政策工具，帮助企业和基层破解难题，稳定和扩大就业。

--中国经济：建期限匹配、成本适当及多元可持续PPP资金保障机制--发改委

中国国家发展和改革委称，将努力拓宽政府和社会资本合作项目（PPP）融资渠道，推动建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的PPP项目资金保障机制。对符合条件的PPP项目，贷款期限最长可达30年，贷款利率可适当优惠。

--中国财政：1-2月收入同比增幅大幅放缓，支出则创去年7月来最大

经济增速放缓，令中国今年1-2月财政收入增幅明显放缓。不过在积极财政政策的基调下，支出增速恢复两位数，并创去年7月以来最大。1-2月全国一般公共预算收入同比增长3.2%，考虑部分政府性基金转列一般公共预算影响，同口径增长1.7%。

--中国数据：2月FDI增速放缓至半年低点，扩大进口是今年重点--商务部

中国2月实际使用外资(FDI)85.6亿美元，同比增长0.9%，增速创去年8月以来最低，不过对外非金融直接投资仍维持高速增长。商务部认为中国利用外资总体仍处增长势头，同时扩大进口仍是今年外贸重点工作。

--中国外汇：1月国际收支口径的货物和服务贸易顺差430亿美元--外管局

中国国家外汇管理局周一称，自2015年起，新增公布中国货物贸易月度数据，与服务贸易共同组成完整的国际收支口径货物和服务贸易数据。数据显示，2015年1月，中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2,113亿美元，支出1,684亿美元，顺差430亿美元。

--《分析》中国货币政策宽松指向不改，外部压力稍缓施展空间加大

虽然中国央行公开市场本周连续四周净回笼，但七天逆回购利率下调及到期MLF(中期借贷便利)放量续做的组合拳，表明央行仍在通过“量”和“价”的联动调节，进一步明确货币政策的宽松指向。

--中国房地产：2月房价同比跌幅持续扩大，未来两月销售料迎“小阳春”

受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大，同时春节假期成交低迷令当月住宅销量环比大幅回落，价格并亦录得连续第十个月下跌。不过随着假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。

--两岸关系：新增11个大陆居民赴台个人游试点城市，4月15日启动

海峡两岸旅游交流协会周三公布大陆居民赴台个人游(自由行)第五批11个试点城市，包括海口、呼和浩特、兰州、银川、常州、舟山、惠州、威海、龙岩、桂林、徐州。至此大陆赴台个人游试点城市已达47个，4月15日将正式启动。

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--中国金融：到期MLF续做并放量，保持基础货币稳中有升支持经济--消息

市场中的多个渠道确认，中国央行已续做近日到期的中期借贷便利（MLF），规模并有所放大。分析师指出，MLF作为提供基础货币的工具，规模保持稳中有升以支持经济增长是必然之举。

--中国金融：外管局要求银行自查1万美元以上现钞存取数据--消息

两位消息人士周四透露，针对部分银行外币现钞存取数据质量存在严重问题，中国外汇管理局日前已下发通知，要求各银行自查并上报1万美元以上个人外币现钞存取数据情况。

--中国金融：2月外汇占款转为正增长创四个月新高，但政策宽松预期不减

中国2月全部金融机构外汇占款在连续两个月负增长后转正，且增量为去年10月来最高。显示在创纪录的贸易顺差下，境内结汇意愿有所上升，但未来外汇占款仍将维持低增或负值的状态，货币政策进一步宽松预期不减。

--中国外汇：2月银行代客结售汇连六个月逆差，规模减至612亿元--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，2月银行结售汇逆差规模扩大至1,054亿元人民币（等值172亿美元）。其中，银行代客结售汇连续第六个月逆差，但规模缩减至612亿元；银行自身结售汇转为逆差442亿元。

--中国外汇：连五月净减持美国国债306亿美元，持有量仅比日本高5亿

美国财政部最新公布的数据显示，中国1月净减持美国国债52亿美元，为连续第五个月减持；持有量1.2391万亿美元，比位居第二的日本仅高出5亿美元。

--中国外汇：将全国推广外汇资本金意愿结汇，抑短期跨境资本流动--官员

中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松表示，2015年上半年，外管局将在全国推广外商投资企业外汇资本金意愿结汇改革。未来将研究在资本项目管制进一步放松的情况下，构建宏观审慎的跨境资本流动管理框架，借鉴相关国家的经验，避免短期跨境资本流动风险。

--《分析》人民币有效汇率升升不息，引通缩忧虑升温倒逼政策进一步放松

尽管强势美元下的人民币即期 CNY=CFXS 贬值压力犹存，但实际有效汇率叠创新高更不容小觑。除了已引发业界对输入性通缩压力的忧虑升温，且考虑到高企的实际有效汇率料加剧经济“脱实向虚”，这些均将令本已放缓的中国经济“雪上加霜”。

--《综述》中行离岸人民币指数逆势上升，离岸资本市场更趋活跃

在美元指数强势上涨的同时，反映人民币在国际市场份额的中行离岸人民币指数去年底升至1.2%，比6月提高0.07个百分点，显示与主要国际货币的份额差距缩小；同时，离岸人民币债券投资收益高于在岸，离岸资本市场更趋活跃。

--中国金融：倡导发展政府背景融资性担保机构，盘活农村存量资产--央行官员

中国央行副行长潘功胜表示，发展普惠金融是今后一段时期中国金融工作重点内容之一，倡导发展一些具有政府背景的融资性担保基金和融资性担保公司；鼓励金融机构创新基于农村各类产权的金融产品，盘活农村存量资产，支持小微企业依托多层次的资本市场融资。

--中国金融：央行发文要求分支机构开展业务合规性专项检查--消息

三位消息人士周一透露，中国央行近期下发专项检查通知，要求各地分支机构开展对过去两年所有业务合规性的全面自查和抽查，此举旨在落实国务院去年要求金融机构“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”（简称“两加强、两遏制”）工作。

--中国资管：去年银行理财产品募资额增36%，七成投入实体经济--行业协会

中国银行业协会最新数据显示，2014年末，银行业金融机构理财产品余额达15万亿元人民币，同比增长47.16%；当年共发行理财产品19.13万款，总募集金额92.53万亿元，同比增35.89%。

--中国央行：强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况

中国央行副行长潘功胜近日对今年的调查统计工作做出部署，称要建立完善影子银行、互联网金融统计监测体系，强化结构性金融统计，及时反映信贷政策执行情况。

--中国金融：上海金融办主任称自贸区争取年内推QDII2试点--报载

中国上海自贸区将争取年内推出QDII2（合格境内个人投资者）试点。上海金融办主任郑杨近日称，自贸区将探索给予一个额度，让自贸区内居民先到境外进行投资，包括移民投资、房地产投资、境外证券投资和境外实业投资等。

--《市场洞察》中国地方债自发大潮将至，人情化承销刹车越早越好

2015年中国地方政府债务改革迈入实质操作阶段。其中透明度最佳的一般政府债券，发行方式全部转换为自发自还模式。除预算报告中明确的5,000亿元人民币外，万亿元置换额度也将带来大规模增量。若仅靠市场本身，地方债“人情化”承销一时难改，只能等待发行规模的累积，打破银行托盘临界点触动市场化。

--中国证券：券商股票质押回购自有资金融出余额不得超净资本两倍--协会

中国证券业协会周二发布通知要求证券公司在风险可控前提下开展股票质押式回购交易业务，券商以自有资金出资的，融出资金余额不得超过其净资本的200%，证券公司可根据自身风险承受能力确定具体比例。

--《焦点》中国拟向投顾代客操作开绿灯，券商向财富管理加速转型

“光说不练”的券商投资顾问有望获准投入实战操作。中国证券业协会拟订的新规，将允许国内券商和咨询机构的投顾可以全权受托，代客操作，这将使券商投顾业务增强投资管理能力，进而推动券商加速向财富管理转型。

--中国证券：约定购回证券交易规则正修订，缓解融券难及降低成本--报载

据上海证券报周二报导，《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》（修订稿）征求意见稿的通知已于近期下发。修改办法拟允许券商在回购期间使用标的券，同时将资金融出方范围从券商自有资金扩大至券商资管计划。

--中国证券：新三板推出首批两只三板指数，将陆续研发推出各类型指数

中国全国中小企业股份转让系统有限责任公司（俗称新三板）周三推出首批两只三板指数，分别为全国中小企业股份转让系统成份指数和全国中小企业股份转让系统做市成份指数。未来新三板将以首批推出的这两只指数为起点，根据市场统计管理与投资需求，陆续研发推出各类型指数，不断丰富完善指数体系。

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--《财经洞察》中国黄金进出口规范背后渠道扩容，企业与银行齐迈步

中国央行推出新规，对黄金及制品进出口数量进行限制性审批并施行准许证制度，看似有收紧黄金进出口市场之嫌，实际规范中促发展的基调未变。此举将扩大黄金进出口队伍，更多企业有望与银行齐迈大步。

--《独家新闻》俄罗斯或将推迟中俄东线输气管道完工时间--消息人士

据直接了解俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)计划的三名消息人士，俄罗斯可能推迟一个大型输气项目的完工时间，该项目将把两个新气田的天然气输送至中国。这是俄总统普京亲自推动的一个项目之一。

--中国期货：上海国际能源中心发布首批规则，原油期货筹备再进一步

继中国证监会去年12月批复上海国际能源交易中心开展原油期货交易后，上海国际能源中心周三稍晚发布首批共四项业务规则的征求意见稿，这意味着原油期货的筹备又往前推进一步，这批业务规则亦是国内期货市场上第一个真正全球化的交易规则体系。

--中国并购：今年来涉及中企的并购额增逾两成，创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新数据，2015年以来，已公布的涉及中国企业的并购交易总额已达811亿美元，较去年第一季增长21.6%，是中国并购市场历史上第一季成交额最高的一年。

--中国个股：华泰证券已向港交所递交H股发行上市申请