香港金融：三家发钞行、恒生及东亚列为本地系统重要性银行--金管局

路透香港3月17日 - 香港金融管理局（HKMA）公布，指定五间银行为具本地系统重要性认可机构（D-SIB），并须在2016-19年分阶段达到1-2.5%的较高吸收亏损能力（HLA）资本要求。

五间银行分别为三家发钞银行--汇丰控股 旗下香港上海汇丰银行、渣打 香港及中银香港 ，以及恒生 和东亚 。（各家的HLA资本要求详见下表）

金管局称，每间被指定为D-SIB的认可机构须在12个月内就计算其监管缓冲资本加入HLA资本要求。最终适用于D-SIB的HLA资本要求（以普通股权一级资本占其风险加权资产计算的百分比表示）将会介乎1-3.5%之间，初期只会将D-SIB列入头四个组别（即1%、1.5%、2%及2.5%）。

金融管理专员陈德霖表示，“D-SIB框架旨在补足《巴塞尔协定三》框架，透过提升被视为对本地银行体系有最重大影响的银行的抗震能力，促进银行体系的有效运作及稳定性。”

HLA资本要求将会由2016年1月起分阶段实施，并于2019年1月达到全面实施。金管局拟每年更新D-SIB名单及适用的HLA资本要求。

分析师认为，五间系统重要性银行目前的资本水平及正进行的资本计划，足以应付有关的资本要求，短期没有进一步集资压力。

投行花旗的报告指出，金管局的声明有助降低巴三全面实施对银行带来的不确定性，而订定的HLA资本要求属该行预期的中低端。

中金亦称，汇丰与渣打于香港的分支本身的盈利足以支撑较高的资本要求，而恒生此前已出售半数兴业银行 股份套现，资本充裕。

以下为各家D-SIB的HLA资本要求（%）：

D-SIB 2016年 2017年 2018年 2019年

汇丰 0.625 1.25 1.875 2.50

渣打 0.375 0.75 1.125 1.50

中银香港 0.375 0.75 1.125 1.50

恒生 0.375 0.75 1.125 1.50

东亚 0.25 0.50 0.75 1.00

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以下为中金估算2019年普通股权一级资本（CET1）比率（%）：

2014年 2019年预测最低要求

汇丰 10.92 13.10

渣打 10.54 12.10

中银香港* 11.76 12.10

恒生 15.57 12.10

东亚 11.83 11.60

*基于2014年6月末数字。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)