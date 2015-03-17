版本:
中国
货币新闻 | 2015年 3月 17日 星期二 18:12 BJT

表格：欧元区第四季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长0.9%

路透布鲁塞尔3月17日 - 欧洲统计局周二公布，欧元区第四季就业人口较前季增长0.1%
，较上年同期增长0.9%。    
    
    以下为详细数据:
    
                      较上季变动百分比             较上年同期变动百分比
                        2014年                        2014年
                 ---------------------------   ---------------------------    
                第一季 第二季   第三季 第四季  第一季 第二季  第三季 第四季 
    欧元区18国    0.2    0.3    0.2    0.1      0.2     0.6    0.7    0.9
    欧元区19国    0.2    0.3    0.2    0.1      0.2     0.6    0.7    0.9
    欧盟28国      0.2    0.3    0.3    0.2      0.5     0.7    0.9    1.0 (完)

  
 (编译 艾茂林; 审校 龚芳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐