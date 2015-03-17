表格：欧元区第四季就业人口较前季增长0.1%，较上年同期增长0.9%

《汇市简讯》欧洲盘初：特朗普政策疑虑打压美元和美债收益率
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透布鲁塞尔3月17日 - 欧洲统计局周二公布，欧元区第四季就业人口较前季增长0.1% ，较上年同期增长0.9%。 以下为详细数据: 较上季变动百分比 较上年同期变动百分比 2014年 2014年 --------------------------- --------------------------- 第一季 第二季 第三季 第四季 第一季 第二季 第三季 第四季 欧元区18国 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.6 0.7 0.9 欧元区19国 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.6 0.7 0.9 欧盟28国 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 (完) (编译 艾茂林; 审校 龚芳)
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。
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