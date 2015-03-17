中国央企：将通过采购第三方服务方式检查重点央企境外“家底”--国资委

路透北京3月17日 - 中国国务院国资委网站周二发布一则公告显示，国有重点大型企业监事会将通过采购第三方服务方式检查央企境外“家底”。此番采购服务招标项目分为七个包，其中四个包为集中重点检查项目，三个包为境外国有资产检查项目。

国资委网站刊登的题为国有重点大型企业监事会2015年度集中重点检查项目和境外国有资产检查项目服务采购招标公告要求，投标人须满足依据中国法律注册成立的会计师事务所，近三年没有被财政部门予以行政处罚或国资委予以会计师事务所禁入处理或被取消政府采购供应商资格的记录，投标人至少具有200名注册会计师或者具备证券期货资格等条件。

为突出独立性，公告对投标人与被检查涉及企业的关系作出要求。投标人须满足在2012年1月至2014年12月间没有承担过所投包中涉及企业的财务决算审计、清产核资业务或国务院国资委委托的经济责任审计业务；参加境外国有资产检查项目投标的投标人须满足在2012-2014年间没有承担过所投包中涉及企业的境外子企业（项目）审计业务。

全国政协委员、审计署原副审计长董大胜在今年两会期间曾表示，中央企业越来越大的境外投资基本上没有进行审计，存在大量空白点。

截至2013年底，110多家中央企业资产总额达到35万亿元人民币，其中境外资产总额超过4.3万亿元。

去年6月，审计署公布11户央企审计结果，被视为“共和国长子”的央企如何大撒把式且不计回报地投资，反映出的问题触目惊心。 （完）

欲浏览公告全文，请点选国资委网站(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)