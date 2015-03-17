中国股市：沪综指早盘涨逾1%创近七年新高，交通运输、西藏板块领涨

路透北京3月17日 - 中国股市沪综指周二早盘收涨逾1%，创近七年新高。分析师指出，新股申购资金回流股市和改革政策利好预期推动市场普涨，同时受国际原油创新低影响和证监会支持西藏资本市场发展消息刺激，交通运输板块和西藏板块涨幅居前。

沪综指 早盘收报3,489.46点，涨40.16点或1.16%，前盘中高点为2008年5月23日的3,521.39点；上证A股今日上午成交3,315亿元人民币，上一交易日为4,776亿元。

“我觉得最重要的短期因素就是资金回流。”首创证券策略分析师邵帅称，“交通运输的涨主要还是油价下跌。”

油价周一下挫2%，美国原油触及六年低位，因迹象显示美国和利比亚原油产量上升，且伊朗可能达成核协议，这将结束对伊朗的制裁，或令更多伊朗原油进入市场。

中国证监会主席肖钢最新表示，支持西藏企业通过多层次股权市场发展壮大，进一步加大“新三板”市场对西藏的支持力度；支持西藏企业发行债券融资，进一步提高直接融资规模。