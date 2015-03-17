《全球汇市》欧元自12年低位反弹后持稳，静候美联储会议

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
美元兑日圆 小升0.1%至121.41日圆，自3月10日升至八年高位122.04以来便一直在相对窄幅的区间交投。
日本央行周二结束政策会议，并维持货币政策及刺激计划不变。市场因结果一如预期而反应有限。
美元指数 变动不大，报在99.713，之前从上周末所及100.00上方的12年高点回落。
澳元小幅走低，之前澳洲央行最新货币政策会议的记录显示，决策者对进一步降息仍敞开着大门。
澳洲央行2月将利率下调至历史低点2.25%，本月维持政策不变。
澳元兑美元 跌0.2%至0.7623，逐步接近上周触及的六年低点0.7561美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0559 1.0566 -0.07 -12.71 1.2097
美元/日圆 121.35 121.32 +0.02 +1.40 119.68
欧元/日圆 128.13 128.19 -0.05 -11.50 144.78
美元/瑞郎 1.0077 1.0077 +0.00 +1.37 0.9941
英镑/美元 1.4820 1.4826 -0.04 -4.84 1.5573
美元/加元 1.2787 1.2772 +0.12 +10.06 1.1618
澳元/美元 0.7623 0.7638 -0.20 -6.67 0.8168
新西兰元/美元 0.7377 0.7365 +0.16 -5.39 0.7797
澳元/日圆 92.510 92.660 -0.16 -5.36 97.750
新西兰元/日圆 89.520 89.350 +0.19 -4.06 93.310
英镑/日圆 179.84 179.87 -0.02 -3.51 186.38
澳元/新西兰元 1.0324 1.0357 -0.32 -1.39 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/艾茂林/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%