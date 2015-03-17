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亚洲 | 2015年 3月 17日 星期二 12:02 BJT

《全球汇市》欧元自12年低位反弹后持稳，静候美联储会议

美元兑日圆 小升0.1%至121.41日圆，自3月10日升至八年高位122.04以来便一直在相对窄幅的区间交投。

日本央行周二结束政策会议，并维持货币政策及刺激计划不变。市场因结果一如预期而反应有限。

美元指数 变动不大，报在99.713，之前从上周末所及100.00上方的12年高点回落。

澳元小幅走低，之前澳洲央行最新货币政策会议的记录显示，决策者对进一步降息仍敞开着大门。

澳洲央行2月将利率下调至历史低点2.25%，本月维持政策不变。

澳元兑美元 跌0.2%至0.7623，逐步接近上周触及的六年低点0.7561美元。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0559 1.0566 -0.07 -12.71 1.2097

美元/日圆 121.35 121.32 +0.02 +1.40 119.68

欧元/日圆 128.13 128.19 -0.05 -11.50 144.78

美元/瑞郎 1.0077 1.0077 +0.00 +1.37 0.9941

英镑/美元 1.4820 1.4826 -0.04 -4.84 1.5573

美元/加元 1.2787 1.2772 +0.12 +10.06 1.1618

澳元/美元 0.7623 0.7638 -0.20 -6.67 0.8168

新西兰元/美元 0.7377 0.7365 +0.16 -5.39 0.7797

澳元/日圆 92.510 92.660 -0.16 -5.36 97.750

新西兰元/日圆 89.520 89.350 +0.19 -4.06 93.310

英镑/日圆 179.84 179.87 -0.02 -3.51 186.38

澳元/新西兰元 1.0324 1.0357 -0.32 -1.39 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/王颖/艾茂林/李婷仪 审校 戴素萍/李爽/王丽鑫)

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