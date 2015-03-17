中国债市动态：逆回购利率下行对现券利好昙花一现，IRS小降新债长端承压

路透北京3月17日 - 中国央行周二意外调低逆回购利率，冲淡银行间市场对资金面忧虑，一度带动现券收益率由升转降。不过随着兴奋心态的消退，以及新债发行偏弱影响，收益率较上日略有反弹，利率互换(IRS)则在波动过后仍保留一定跌幅。

交易员认为，逆回购利率变化虽然直接作用有限，但为未来短端利率下行打开想象空间；惟一级市场上，长债发行结果不甚理想，令长端承压。

“短端（收益率）下了，长端（收益率）在逆回购利率出来后降了点，但后来又回去了；现在主要还是看资金价格，价格没下来什么都白搭。”华北一券商交易员称。

央行公开市场今日逆回购操作稳步缩量，单日净回笼150亿元人民币，不过逆回购利率时隔两周再度下调10个基点(bp)。尽管此前宽松政策频出，但资金市场利率水平始终居高难下，为有效降低资金价格并带动融资成本下行，央行继续出手加以引导。

国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6454%，明显低于此前3.73%的预测均值；但三，五，七及10年品种收益率则持平或略高于预期。

华南一银行交易员认为，近期股票牛市再临，股债跷跷板效应逐渐增强；此外3月末债券供给将增大，且外汇占款趋势性减少，以及利率市场化等因素均造成资金价格易升难降，令现券承压，机构心态多较谨慎。

剩余期限近10年的国开行固息债150205券最新双边报价收益率 在3.9400%/3.9000%，上日尾盘为3.8999%/3.8700%。