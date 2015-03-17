日本经济：在2015财年左右实现通胀率目标的机率很大--央行总裁黑田东彦

路透3月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称：

* 受海外经济走强和日圆疲弱带动，预期出口将继续增长

* 消费者信心指标开始转为更加乐观

* 从长期看，整体通胀预期似乎上升

* 消费者通胀暂时将在零左右

* 在2015/16财年消费者通胀可能达到2%

* 日本央行将评估经济和物价面临的上档与下档风险，并做出相应的政策调整

* 物价趋势稳步改善

* 鉴于企业获利和劳动力市场的紧缩，已具备了加薪的条件

* 中长期通胀预期正在上升的看法没有改变

* 即使油价下滑导致消费者物价回落，但并不会很快冲击到物价趋势

* 必须密切关注债市动向，将继续同市场人士沟通

* 日本经济继续保持温和复苏的趋势

* 仍致力于尽早实现物价目标

* 受油价下跌影响不排除cpi可能下滑

* 即使核心cpi暂时下滑，也不会改变整个物价趋势

* 预期实质薪资增长从4月起将加快

* 扣除消费税上调影响，实质薪资在过去几个月来有所增长

* 金融市场目前并无过热迹象