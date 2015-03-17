日本经济：在2015财年左右实现通胀率目标的机率很大--央行总裁黑田东彦

新兴汇市：亚币上涨，因特朗普财政政策的不确定性打压美元
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
路透3月17日 - 日本央行总裁黑田东彦周二称：
* 受海外经济走强和日圆疲弱带动，预期出口将继续增长
* 消费者信心指标开始转为更加乐观
* 从长期看，整体通胀预期似乎上升
* 消费者通胀暂时将在零左右
* 在2015/16财年消费者通胀可能达到2%
* 日本央行将评估经济和物价面临的上档与下档风险，并做出相应的政策调整
* 物价趋势稳步改善
* 鉴于企业获利和劳动力市场的紧缩，已具备了加薪的条件
* 中长期通胀预期正在上升的看法没有改变
* 即使油价下滑导致消费者物价回落，但并不会很快冲击到物价趋势
* 必须密切关注债市动向，将继续同市场人士沟通
* 日本经济继续保持温和复苏的趋势
* 仍致力于尽早实现物价目标
* 受油价下跌影响不排除cpi可能下滑
* 即使核心cpi暂时下滑，也不会改变整个物价趋势
* 预期实质薪资增长从4月起将加快
* 扣除消费税上调影响，实质薪资在过去几个月来有所增长
* 金融市场目前并无过热迹象
* 在2015财年左右实现通胀率目标的机率很大，因为物价在下半年可能加速(完)
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%
路透1月23日 - 日本股市周一收跌逾1%，因日圆上涨拖累出口股下跌，而美国新任总统特朗普的贸易保护主义立场也令市场人气受抑。