中国汇市：人民币早盘随中间价走升，隔夜美指回落与套利购汇减少驱动

路透北京3月17日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘走升，隔夜美元指数 回调带动中间价上涨。交易员称，目前人民币贬值预期有所减弱，此前持有美元头寸观望的客户已开始结汇，同时套利购汇盘明显减少，亦助推人民币走升。

他们并称，中国2月贸易顺差创出历史新高时部分客户持汇观望，两会（全国政协和人大）结束后人民币未现明显贬值，驱动了这些客盘结汇。而境内外价差缩窄至不足六十个点子后套利购汇大幅减少，加之货币当局近期关于推动人民币国际化的言论，均削弱了短期人民币贬值动能。

“两会结束以后，没有发现人民币市场出现贬值的迹象，所以之前观望的客户手上的美元头寸有一些结汇的需求。”一中资大行交易员说。

北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.2550元，上日收报6.2624元。今日人民币兑美元中间价 为6.1585元，上日中间价为6.1615元。

市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。另一股份行交易员称，短期难见人民币大幅度贬值行情，可能将呈现双边震荡走势。但基于中国争取加入特别提款权（SDR）与人民币国际化进程的推进速度，不排除人民币短期小幅升值的可能。

中国央行副行长易纲在两会期间答记者问上称，中国正在与国际货币基金组织（IMF）积极沟通，希望其能够充分地考虑人民币国际化的进展，使人民币在可见的、不远的将来能够成为SDR的篮子货币。今年IMF将对SDR的货币篮子进行五年一次的评审。

国际清算银行(BIS)周二公布，2015年2月人民币实际与名义有效汇率指数均连续第九个月上涨，并续创历史新高。其中，实际有效汇率指数升值1.29%至130.37，涨幅较上月的1.88%有所放缓；名义有效汇率指数上升0.37%至123.58，涨幅较上月的1.31%明显下降。

全球汇市方面，欧元周二持坚，美国经济数据疲软以及美联储会议前的谨慎情绪压制了美元涨势，帮助欧元从12年低点反弹。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3965/6.4015，上日尾盘为6.4085。

北京时间12:18，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2589/6.2621元，上一交易日尾盘报6.2693元。