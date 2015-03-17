中国货币市场：主要回购利率持稳，逆回购降价量少作用受限

全球金市：金价触及两个月高位，因特朗普政策不确定性和美元下跌
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
路透上海3月17日 - 中国央行公开市场七天期逆回购利率周二意外下行，但银行间市场主要回购利率依旧持稳。因未辅以足够规模支持的逆回购利率变化，对流动性影响作用受限，早盘资金面紧平稳态势未改。
上海一银行交易员称，受缴税余波等影响，早盘资金面仍属紧平衡，“央行想用逆回购引导利率下行，但没有(一定的)量只有形式也不行啊。”
她并表示，与去年春节后即停逆回购而资金渐缓相比，今年流动性供给基础因素已经发生变化，外汇占款的趋势性减少，持续支撑降准预期。在央行没有进一步宽松动作前，市场对资金面预期较为谨慎。
央行公开市场稍早进行了200亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率下行10个基点(bp)至3.65%。
上海一券商交易员补充说，从借入资金情况来看，七天及以上期限的供给相对略好，隔夜则较紧俏。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.3587 3.3608 -0.21
七天 4.6081 4.6156 -0.75
14天 4.6315 4.6843 -5.28
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7600 1.0650 +169.50
七天 3.0000 3.1600 -16.00
14天 3.4500 3.4000 +5.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4600 3.5000 -4.00
七天 4.6500 4.7500 -10.00
14天 4.6300 4.7600 -13.00
Shibor
其中:隔夜 3.3760 3.4030 -2.70
七天 4.6200 4.7080 -8.80
三个月 4.9050 4.9050 +0.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”
“如果市场更加确定今年的刺激规模相当大，那么我预计美元将强劲上涨，”瑞穗银行驻新加坡的汇市策略师Chang Wei Liang称。
* 日经指数跌1.29%，沪综指涨0.16%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.36%，美国原油期货跌0.11%，美国10年期公债收益率报2.43%